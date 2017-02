Siria, Putin: 3 turchi uccisi "accidentalmente" in azione anti Isis

Mosca, 10 feb. (askanews) - Tre soldati turchi sono stati "accidentalmente" uccisi ieri in un raid dell'aviazione russa nel nord della Siria, dove Mosca e Ankara coordinano i loro attacchi contro i jihadisti. Secondo il portavoce Cremlino, Dmitri Peskov, i raid dell'aviazione russa che hanno portato alla morte dei tre, sono stati calcolati in base alle coordinate sul terreno, fornite dall'esercito turco. "Nessun militare turco doveva essere nella zona definita da queste coordinate", ha precisato Peskov.

Tuttavia le cause dell'incidente "sono chiare" e "non vi è alcun dibattito. Il presidente (russo Vladimir Putin) ha espresso cordoglio e si è rammaricato quello che è successo", ha detto Peskov. Altri 11 soldati turchi sono rimasti feriti nel raid nei pressi di al-Bab.

Un episodio tragico, in primo dopo che i due paesi hanno concordato di rafforzare il loro coordinamento e scambio di informazioni per le operazioni in Siria. Ankara e Mosca hanno firmato il 12 gennaio un accordo che specifica i meccanismi di coordinazione dei loro attacchi contro "obiettivi terroristici". L'esercito turco però sostiene i ribelli siriani che cercano di avanzare per affrontare il gruppo jihadista Stato Islamico nel nord della Siria, mentre Mosca sin dal principio del suo intervento appoggia Assad.