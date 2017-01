Siria, principali gruppi opposizione respingono invito russo

Lavrov li aveva invitati per colloqui a Moasca

Roma, 26 gen. (askanews) - I principali leader dell'opposizione siriana oggi hanno respinto un invito del ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov per colloqui a Mosca.

Il portavoce dell'Alto comitato per i negoziati (Hnc), Riyad Naasan, ha detto che il coordinatore Riyad HIjab ha "ricevuto un invito personale" per prendere parte ai colloqui di domani, ma l'ha "respinto". Invece al comitato "non è stato ancora inviato alcun invito".

L'Hnc è il principale ombrello sotto il quale sono collocati diversi gruppi di opposizione. Ha preso parte ai negoziati di Astana, promossi da Russia, Iran e Turchia.

Anche l'opposizione della Coalizione nazionale ha respinto l'invito di Lavrov, ha detto il suo portavoce Ahmad Ramadan.

Ieri Lavrov ha detto ai parlamentari russi di aver invitato "tutti i rappresentanti del'opposizone politica che vogliano venire a Mosca" ai colloqui.

(Fonte Afp)