Beirut, 18 gen. (askanews) - Un importante gruppo ribelle siriano l'islamista, Ahrar al-Sham, ("Liberi della Grande Siria") ha annunciato oggi il suo rifiuto di partecipare ai negoziati con il regime del presidente Bashar al Assad in programma dal 23 gennaio ad Astana, in Kazakhstan.

In una dichiarazione, Ahrar al-Sham, ha spiegato il suo rifiuto, tra gli altri motivi, per "il mancato rispetto del cessate il fuoco" in vigore in Siria, così come dai continui raid dell'aviazione russa alleato del regime di Damasco. (Fonte Afp)