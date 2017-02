Siria, Pentagono annuncia uccisione veterano al Qaida

Abu Hani Masry aveva formato migliaia terroristi in Afghanistan

Washington, 9 feb. (askanews) - Il Pentagono ha annunciato oggi l'uccisione, in un raid in Siria compiuto lo scorso 4 febbraio, di Abu Hani al Masri, un veterano di Al Qaida che si era unito all'organizzazione terroristica negli anni '80 del secolo scorso.

Al-Masri, che è stato ucciso nella regione di Idlib, "ha avuto legami con Osama bin Laden e Ayman al-Zawahiri", rispettivamente fondatore e attuale capo di Al Qaida, come ha detto in un comunicato il portavoce del Pentagono Jeff Davis.

"Ha supervisionato la creazione e la gestione di molti campi di al-Qaida in Afghanistan tra gli anni 1980-1990, dove ha assunto, indottrinato, formato e attrezzato migliaia di terroristi che veniveno poi distribuiti nella regione e nel mondo", ha aggiunto Jeff Davis.

Il Pentagono ha anche sostenuto che in un altro raid eseguito il giorno prima, sempre nella regione di Idlib, "ha ucciso 10 estremisti in un edificio utilizzato come luogo di incontro" dalla rete jihadista.

Oltre alla sua attività in Afghanistan, Abu Hani al-Masri è stato, secondo il Pentagono, uno dei fondatori del gruppo della Jihad islamica egiziana: questo è "il primo gruppo sunnita ad aver fatto ricorso ad attacchi suicidi", ha detto Jeff Davis.

La provincia di Idlib è per lo più nelle mani degli uomini dell'ex filiale siriana di al Qaida, Fateh al-Sham, che formalmente ha rotto con la casa madre.