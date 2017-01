Siria, patto Russia-Turchia per evitare scontri tra aerei militari

Istanbul, 13 gen. (askanews) - La Turchia e la Russia concordano sulla necessità di coordinare le operazioni delle forze aeree in Siria per evitare incidenti tra gli aerei da guerra turchi, russi e del regime siriano di Bashar al-Assad.

Lo ha annunciato il ministro della Difesa turco Fikri Isik: "L'accordo fatto con la Russia include il coordinamento" che verrà realizzato per "garantire che gli aerei turchi non possano scontrarsi con quelli russi o del regime in Siria", ha dichiarato secondo quanto riferisce Anadolu.

La decisione è stata presa dopo gli sforzi diplomatici intrapresi dai due Paesi sul fronte siriano che hanno portato alla tregua in vigore dalla fine del 2016 e dopo che Mosca e Ankara hanno archiviato la crisi seguita all'abbattimento del jet russo.

(fonte afp)