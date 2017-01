Siria, parte massiccia offensiva a guida Assad nel Sud di Aleppo

Per spingere al Nusra verso Idlib. Ceduti 3 villaggi Ovest Damasco

Beirut, 3 gen. (askanews) - Una grande offensiva guidata dall'Esercito siriano fedele a Bashar al Assad, ma a cui partecipano anche forze alleate come Hezbollah, Guardiani della rivoluzione (iraniani) e Harakat Al-Nujaba (paramilitari iracheni sciiti) ha raggiunto la parte sud di Aleppo, questa mattina, dopo una lunga permanenza all'interno dei quartieri orientali della seconda città siriana. L'edizione in inglese di Al-Masdar (La fonte araba) ha riferito che la parte sud di Aleppo vede una notevole presenza di jihadisti dal fronte Jabhat Fateh Al-Sham (ex Fronte al Nusra), che pone l'operazione fuori dal cessate il fuoco concordato dai governi russo e turco, al quale Assad e i suoi alleati hanno acconsentito.

L'obiettivo primario per l'esercito siriano durante questa offensiva saranno i villaggi situati lungo l'autostrada Aleppo-Damasco (M-5). E se riuscirà nel suo intento, sarà in grado di spingersi nel Governatorato di Idlib, per la prima volta dalla loro espulsione dal capoluogo alla fine di aprile del 2015.

Contemporaneamente secondo fonti militari siriane, Assad ha riacquistato il controllo di quasi tutta la frontiera fra Damasco e le alture del Golan, dopo che i ribelli hanno accettato di cedere 3 villaggi nella campagna occidentale di Damasco: Beit Sabr, Kafr Hawr e Beit Timah sono stati ceduti dalle forze ribelli al governo di Assad in cambio di un passaggio sicuro verso il Governatorato di Idlib.