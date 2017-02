Siria, opposizione da Riad: a Ginevra con unica delegazione -2

Roma, 10 feb. (askanews) - "Tra la Coalizione e le fazioni militari (dell'opposizione) esiste una intesa di massima per la formazione di una unica delegazione per i negoziati di Ginevra capace di realizzare le rivendicazioni del popolo siriano", ha detto all'emittente saudita uno dei partecipanti alla riunione che si concluderà domani.

Anche un altro esponente dell'opposizione, Hashim Maruah, interpellato da al Arabiya ha confermato l'intesa: "E' molto presto parlare delle conclusioni della riunione che durerà fino a domani, ma abbiamo conferme dell'esistenza di un accordo sulle linee generali per la formazione di una delegazione unitaria composta da politici e militari".

Sulla questione si è espresso anche il capo dell'uffico media dell'opposizione filo saudita, Ahmed Ramadan, che non ha escluso la partecipazione alla delegazione anche rappresentanti dell'opposizione indicati dall'Egitto e dalla Russia: "Esiste un orientamento per far partecipare uno o due rappresentanti dell'opposizione 'indipendente' che agisce sulle piattaforme di Mosca e il Cairo", come ha detto Ramadan in un intervista al quotidiano panarabo al Sharq al Awsat.

"Quello che cerchiamo è una delegazione con connotati politici ma anche con la partecipazione fattiva dei militari", ha aggiunto Ramadan.

Proprio ieri la Russia, secondo la tv al Arabiya, ha invitato ufficialmente a Mosca il leader della Coalizione nazionale siriana, Ins Abdah per colloqui su "una transizione politica" nel Paese lacerato da ormai sei anni di guerra civile.