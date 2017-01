Roma, 20 gen. (askanews) - Ai colloqui di Astana l'opposizione siriana punterà a ottenere un rinnovato impegno per il cessate il fuoco, il rilascio dei prigionieri ancora nelle carceri del regime di Bashar al Assad e la fine dell'assedio ancora in atto in alcune aree sotto il proprio controllo. E' quanto ha detto Mohamed Alloush, che guiderà la delegazione dell'opposizione ai negoziati al via lunedì prossimo in Kazakistan, all'agenzia di stampa turca Anadolu.

L'accordo di cessate il fuoco ra Damasco e ribelli è entrato in vigore il 30 dicembre scorso, con la mediazione di Russia e Turchia in funzione di garanti.

"Andremo ad Astana con la speranza di assicurare il cessate il fuoco, soprattutto nelle zone di Wadi Barada e di Eastern Ghouta, a sud di Damasco - ha detto l'esponente del gruppo Jaysh al-Islam (Esercito dell'Islam) - se si arrivasse a un accordo di cessate il fuoco, comprendente gli osservatori, tutto il mondo potrebbe sapere chi è che sta violando la tregua e chi è che sta bombardando i civili". L'esponente dell'opposizione ha puntato il dito contro le "milizie sciite" che "non ascoltano nè la Russia nè il regime".

"Se riusciremo a ottenere quello che vogliamo ai colloqui, sarà sufficiente e non ci sarà bisogno di combattere. Ma se non ci riusciremo, quelli che impugnano ancora le armi continueranno nella loro lotta fino alla vittoria", ha concluso.