Siria, operazione commando guidata da Usa contro Isis: 25 morti

In villaggio al Koubar, nella provincia orientale di Deir Ezzor

Beirut, 9 gen. (askanews) - La coalizione diretta dagli Stati Uniti ha ucciso venticinque jihadisti dello Stato Islamico, durante un rara operazione commando di terra nell'est della Siria. Lo hanno indicato un'organizzazione non governativa e un responsabile dell'alleanza arabo curda che lotta contro l'Isis.

La coalizione internazionale antijihadisti ha affermato, in un messaggio di posta elettronica, che "in questa zona è stata effettuata un'operazione", senza fornire ulteriori precisazioni.

"Quattro elicotteri della coalizione internazionale sotto comando statunitense hanno effettuato domenica pomeriggio un'operazione commando di terra di circa due ore nel villaggio di al Koubar, nella provincia orientale di Deir Ezzor", ha indicato Rami Abdel Rahmane, direttore dell'Osdh, l'Osservatorio siriano dei diritti umani.

Secondo l'Osdh, il commando ha ucciso complessivamente venticinque membri dell'Isis: quattordici jihadisti a bordo di una vettura presa di mira dalla forza speciale e altri undici in un attacco contro un impianto per il trattamento controllato daqll'Isis in questo villaggio, dove si sono svolti violenti combattimenti.

La coalizione internazionale effettua dall'estate 2014 raid aerei contro l'Isis in Iraq e in Siria, ma dirige raramente operazioni di terra.

(fonte AFP)