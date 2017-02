Siria, Onu vuole discutere governance, costituzione e elezioni

Ginevra, 26 feb. (askanews) - Il mediatore dell'Onu per la Siria Staffan de Mistura ha proposto ai belligeranti presenti ai colloqui intersiriani di Ginevra, tre temi di discussione per i prossimi giorni e prevede che "più round" di negoziati saranno necessari. Lo si apprende da un documento ottenuto dall'Afp.

I tre temi sui quali l'Onu intende incentrare i negoziati per giungere ad una soluzione del conflitto sono: la governance, una nuova Costituzione e le elezioni, secondo il documento, consegnato rispettivamente alla delegazione del regime di Damasco e a quella dell'opposizione gli ultimi due giorni. Questi temi figurano nella risoluzione 2254 dell'Onu adottata nel 2015, che fissa la road map per arrivare ad una soluzione politica in Siria. Ma la loro interpretazione è diversa secondo il punto di vista di Damasco o dell'opposizione, in particolare sulla "governance".

Per il regime, non se ne parla neanche di mettere in discussione il potere del presidente Bashar al Assad mentre l'opposizione reclama un "organo governativo di transizione" che disponga di tutti i poteri esecutivi. "Discuteremo questi ous tre argomenti parallelamente", afferma il documento di de Mistura, che precisa che "non c'è accordo su niente fino a quando non c'è accordo su tutto". (segue) (con fonte Afp)