Siria, Onu vuole discutere governance, costituzione e...-2

Ginevra, 26 feb. (askanews) - I colloqui di Ginevra, definiti nel documento "discussioni iniziali", puntano a "preparare il terreno per dei negoziati" sui tre temi, precisa il testo, sottolineando che "più round" saranno necessari per raggiungere un risultato. Le questioni del cessate-il-fuoco, della lotta contro il terrorismo e umanitarie devono essere trattate in una altra sede, ad Astana, precisa il documento.

La Russia, fedele alleata di Damasco, e la Turchia, sostengono da fine dicembre un fragile cessate-il-fuoco fra il governo e l'opposizione non jihadista, e dei negoziati in Kazakistan fra regime e rappresentanti militari di gruppi armati. Questi negoziati, che si sono tenuti due volte a gennaio e a febbraio, fino a questo momento hanno portato solo alla messa a punto di un procedimento di sorveglianza del cessate-il fuoco.