Siria, Onu non conferma il rinvio dei colloqui di Ginevra

Ginevra, 27 gen. (askanews) - Le Nazioni unite non hanno confermato il rinvio dei colloqui di pace per la Siria, in calendario per l'8 febbraio a Ginevra, annunciato oggi dal ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov. "Non c'è conferma che i colloqui di febbraio siano stati rinviati", ha detto un portavoce dell'inviato speciale dell'Onu per la Siria, Staffan de Mistura.

Yara Sharif ha quindi precisato che sarà possibile precisare la data dei colloqui dopo l'incontro di De Mistura con il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres, in programma la prossima settimana a New York.

Lavrov ha detto oggi che i colloqui sono stati rinviati alla fine di febbraio. (fonte Afp)