Siria, Onu: in preparazione gli inviti per i colloqui di Ginevra

New York, 8 feb. (askanews) - L'inviato speciale Onu per la Siria Staffan de Mistura spedirà nei prossimi giorni gli inviti per i negoziati di pace in programma a Ginevra il prossimo 20 febbraio. Lo ha detto oggi il portavoce Onu Stephane Dujarric.

"Gli inviti saranno inviati nei prossimi giorni - ha detto alla stampa Dujarric - sappiamo tutti che questi processi sono piuttosto complessi, richiedono molte discussioni e molte consultazioni con diverse persone. Per questo De Mistura e i suoi collaboratori stanno procedendo su questa strada". (fonte Afp)