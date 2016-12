Siria, Onu: impossibile indicare autori raid su convoglio aiuti

New York, 22 dic. (askanews) - Il convoglio di aiuti umanitari bombardato lo scorso settembre nei pressi di Aleppo, in Siria, ha subito un attacco aereo, ma "non è stato possibile identificarne i responsabili". Queste le conclusioni dell'inchiesta condotta da una commissione Onu.

Almeno 10 persone persero la vita e altre 22 rimasero ferite nell'attacco, "messo a segno con più tipi di munizioni usate da più di un velivolo e di un tipo di velivolo" sul convoglio che trasportava aiuti Onu e della Croce rossa a Orum al-Kubra, nella zona occidentale della provincia di Aleppo.

Per la commissione di inchiesta delle Nazioni Unite potrebbero essere stati usati missili, razzi e piccole bombe per il bombardamento, durato 30 minuti. (fonte Afp)