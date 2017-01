Helsinki, 24 gen. (askanews) - L'Onu ha chiesto oggi agli Stati donatori della Siria di impegnarsi per 4,6 miliardi di dollari supplementari, per aiuti ai milioni di rifugiati nei Paesi vicini, in maggioranza donne e bambini in condizioni di grande emergenza. "I rifugiati siriani e le loro regioni di accoglienza hanno più che mai bisogno del nostro sostegno", ha dichiarato l'Alto commissario Onu per i rifugiati, Filippo Grandi, durante una conferenza a Helsinki.

La comunità internazionale, ha sottolineato il capo dell'Unhcr, deve inviare "un messaggio chiaro" di sostegno per "tutte le necessità urgenti". "Lo scorso anno, abbiamo raggiunto un tasso di finanziamento delle promesse del 60%. Penso che possiamo fare meglio", ha aggiunto.

L'Onu e circa 240 partner (istituzioni internazionali, Stati, ong) hanno lanciato ufficialmente oggi nella capitale finlandese un Piano di aiuto regionale per i rifugiati e la resilienza, per il 2017 e il 2018. Il piano è destinato a finanziare e organizzare gli aiuti destinati a circa 4,7 milioni di rifugiati siriani in Turchia, Libano, Giordania, Iraq ed Egitto.

L'Onu stima inoltre in 3,4 miliardi di dollari, per quest'anno, i bisogni umanitari di 13,5 milioni di siriani rimasti nel loro paese, spesso intrappolati in città assediate e privati di cibo, case, cure e accesso all'istruzione.

"La sofferenza del popolo siriano - la cui maggioranza si trova entro i confini del paese - non svanisce. E' imperativo accelerare i nostri sforzi a favore dei 13,5 milioni di uomini, donne e bambini siriani che hanno urgente bisogno di assistenza umanitaria e protezione", ha affermato il responsabile delle operazioni umanitarie delle Nazioni Unite, Stephen O'Brien. "I civili continuano ad essere oggetto di attacchi violenti (...). Circa 6,3 milioni di persone sono sfollati" nel loro paese, ha aggiunto.

Il capo della diplomazia europea Federica Mogherini ha annunciato la scorsa settimana una conferenza internazionale dei donatori, in primavera a Bruxelles, per fare il punto degli impegni assunti l'anno scorso a Londra.

