Siria, Onu: autorizzato invio di 20 osservatori a Aleppo-Est

New York, 20 dic. (askanews) - Il governo siriano e altre parti in lotta hanno autorizzato l'invio di 20 osservatori ad Aleppo-Est a monitorare le evacuazioni. Lo ha annunciato un portavoce dell'Onu. "Abbiamo ricevuto l'autorizzazione ad inviare 20 osservatori nazionali ed internazionali ad Aleppo per monitorare le evacuazioni", ha detto il portavoce Onu Stephane Dujarric. "Anche l'accesso per fornire assistenza umanitaria alla popolazione è necessario urgentemente", ha aggiunto. (con fonte Afp)