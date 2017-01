Siria, Onu: 5,5 milioni a Damasco senz'acqua, è crimine di guerra

Per tagli a rete causa guerra

Ginevra, 5 gen. (askanews) - L'Onu ha definito oggi un "crimine di guerra" privare la popolazione di acqua potabile come sta accadendo ad oltre cinque milioni di abitanti di Damasco a causa dei combattimenti fra regime siriano e ribelli. In una conferenza stampa a Ginevra, Jan Egeland, capo del gruppo di lavoro dell'Onu sugli aiuti umanitari in Siria, ha sottolineato che è difficile stabilire quali delle due parti è responsabile di questa situazione.

"Nella sola Damasco 5,5 milioni di persone non hanno più acqua potabile o ne hanno un accesso ridotto perché le fonti di Wadi Barada sono inutilizzabili a causa dei combattimenti o degli atti di sabotaggio o di entrambe le cose", ha detto. "Vogliamo andarci, vogliamo indagare su quanto è successo ma prima di tutto vogliamo ripristinare l'erogazione d'acqua", ha proseguito. Egeland ha sottolineato che "i sabotaggi e i tagli alla fornitura d'acqua sono un crimine di guerra perché sono i civili che la bevono e sono i civili che rischiano di essere colpiti da malattie se l'acqua non sarà riallacciata". Fino ad oggi l'Onu stimava a quattro milioni il numero di abitanti della capitale e dintorni rimasti senza o con poca acqua dal 22 dicembre.

Wadi Barada, situata 15 chilometri a Nordest di Damasco, è un zona ribelle dove di trovano le principali fonti di approvvigionamento di acqua potabile della capitale e dintorni. Il regime accusa i ribelli di "contaminare con il diesel" le riserve d'acqua e di tagliare la rete di approvvigionamento per Damasco. I gruppi ribelli ribattono che sono i bombardamenti dell'esercito siriano e dei suoi alleati ad aver distrutto la rete idrica. (con fonte Afp)