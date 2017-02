Siria, O'Brien: situazione della popolazione resta grave

Roma, 24 feb. (askanews) - Il Sottosegretario Onu agli aiuti umanitari, Stephen O' Brien, ha tenuto un briefing al Consiglio di Sicurezza sulla situazione umanitaria in Siria. Lo riferiscono fonti della Rappresentanza italiana a New York.

O' Brien ha evidenziato come, malgrado la riduzione della violenza grazie al cessate il fuoco, la situazione in cui vive la popolazione rimane grave, con i 2/3 in condizioni di povertà estrema. Per questo, ha detto O' Brien, gli occhi dei siriani sono puntati sulla ripresa, domani, dei colloqui di Ginevra, nella speranza che portino risultati tangibili anche per alleviare le sofferenze dei civili.

Durante le successive consultazioni tra i Quindici, l'Ambasciatore italiano Sebastiano Cardi ha lamentato le difficoltà nelle quali si trovano ad operare le agenzie umanitarie, anche a causa degli ostacoli amministrativi frapposti. In vista della ripresa dei colloqui intra-siriani a Ginevra, l'Ambasciatore ha reiterato l'appoggio dell'Italia, che siede nel Consiglio di sicurezza dall'1 gennaio, all'Inviato Speciale dell'Onu, Staffan De Mistura, i cui sforzi per assicurare negoziati credibili e inclusivi meritano, per l'Italia, il pieno sostegno del Consiglio. Cardi ha reiterato che l'unica via d'uscita alla crisi siriana è una soluzione politica basata sulla risoluzione 2254.