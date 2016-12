Mosca, 29 dic. (askanews) - L'ambasciata russa a Damasco è stata nuovamente attaccata oggi a colpi di mortaio, che non hanno fatto vittime. "Un colpo lanciato da un quartiere nella periferia di Damasco, controllato dai ribelli, è caduto nel territorio dell'ambasciata russa, vicino all'ingresso del servizio consolare dell'ambasciata - ha riferito oggi in una nota il portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova - l'esplosione ha causato danni di lieve entità. Nessuno è rimasto ferito".

La portavoce ha bollato l'attacco come un "tentativo di far fallire gli sforzi volti a garantire la tregua" che entrerà in vigore il tutta la Siria a mezzanotte.

Già ieri l'ambasciata russa a Damasco era stata presa di mira a colpi di mortaio in due occasioni; anche ieri non ci sono state vittime. "Questo nuovo attacco contro la missione diplomatica russa è inaccettabile e deve essere condannato con forza", ha aggiunto Zakharova. (fonte Afp)