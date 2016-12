New York, 31 dic. (askanews) - Nuove consultazioni a porte chiuse del Consiglio di sicurezza dell'Onu sulla risoluzione a sostegno dell'iniziative turco-russa per un cessate il fuoco e negoziati ad Astana, in Kazakistan, sulla crisi siriana.

Mosca preme perchè la risoluzione venga approvata oggi dal Consiglio Onu, ma alcuni Stati membri hanno chiesto chiarimenti e dettagli su diversi punti, tra cui le condizioni di monitoraggio del cessate il fuoco, il ruolo delle Nazioni Unite e l'accesso agli aiuti umanitari.

La Russia ha già modificato il testo, ma senza convincere i suoi partner, molti dei quali potrebbero poi astenersi.

Perchè la risoluzione sia adottata servono almeno nove voti dei 15 Stati membri e nessun veto. (fonte Afp)