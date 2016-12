Siria, Netanyahu: pronti a curare civili di Aleppo in Israele

Gerusalemme, 20 dic. (askanews) - Il Primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha detto che è Israele è pronto a trasferire nei propri ospedali dei civili feriti dalla martoriata città di Aleppo in Siria.

"Ho chiesto al ministero degli Esteri di trovare il modo di espandere la nostra assistenza medica ai civili feriti nella tragedia siriana, in particolare ad Aleppo", ha detto in un incontro di fine anno con i media stranieri. "Siamo pronti a ricevere donne e bambini feriti, e anche uomini se non sono combattenti, a portarli in Israele e ad occuparci di loro nei nostri ospedali come abbiamo già fatto con migliaia di civili siriani", ha aggiunto. "Stiamo vedendo come fare", ha aggiunto. "La questione è all'esame mentre vi parlo", ha concluso.

Più di 2,000 siriani sono stati curati negli ospedali israeliani dal 2013, secondo l'esercito dello Stato ebraico. (con fonte Afp)