Siria, negoziati sotto egida Onu rinviati al 20 febbraio - VIDEO

All'opposizione serve più tempo per prepararsi ai colloqui

New York, 1 feb. (askanews) - Battuta d'arresto per i negoziati di pace per la Siria sotto l'egida delle Nazioni unite. I colloqui sono stati rinviati al 20 febbraio, ha comunicato l'inviato speciale delle Nazioni Unite Staffan De Mistura al Consiglio di sicurezza riunito a porte chiuse.

Fonti diplomatiche hanno fatto ufficiosamente sapere che De Mistura avrebbe spiegato il rinvio con la necessità di dare più tempo all'opposizione per prepararsi ai colloqui di pace che si terranno a Ginevra e per far sì che questi siano i più inclusivi possibile.

"Ho chiesto al Consiglio di sicurezza, dopo averne discusso con il Segretario generale, di rinviare i colloqui al 20 febbraio" ha spiegato l'inviato speciale delle Nazioni Unite per la Siria. "Abbiamo inteso dare una possibilità in più di radicarsi nel concreto alla precedenza iniziativa tenutasi ad Astana e offrire al governo una possibilità d'impegnarsi seriamente nelle discussioni e nelle necessarie concessioni".

De Mistura ha poi aggiunto che se l'opposizione non riuscirà a esprimere una delegazione unificata provvederà lui stesso, d'accordo con il Consiglio di sicurezza, a selezionare un gruppo di loro rappresentanti secondo una prerogativa prevista dalla Risoluzione 2254.

