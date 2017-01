Siria, negoziati di pace sotto egida Onu rinviati al 20 febbraio

New York, 31 gen. (askanews) - I negoziati di pace per la Siria sotto egida ONU sono stati rinviati al 20 febbraio, ha comunicato l'inviato speciale delle Nazioni Unite Staffan De Mistura al Consiglio di Sicurezza riunito a porte chiuse. Due diplomatici presenti alla riunione hanno detto ad Afp che De Mistura ha spiegato il rinvio con la necessità di dare più tempo all'opposizione per prepararsi ai colloqui di pace che si terranno a Ginevra e per far sì che questi siano i più inclusivi possibile.

I colloqui di Ginevra dovevano iniziare l'8 febbraio, ma il ministro russo degli Esteri Sergey Lavrov l'ha settimana ha annunciato che ci sarebbe stato un rinvio.