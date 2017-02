Siria, Mosca: prove Hrw attacchi chimici "roba da dilettanti"

Mosca, 14 feb. (askanews) - Il Ministero della Difesa russo respinge le accuse sull'uso delle armi chimiche da parte delle forze fedeli al regime siriano di Bashar al Assad e definisce "roba da dilettanti" la relazione di "Human Rights Watch" su questi casi, che presumibilmente si sarebbero verificati ad Aleppo nel 2016.

Il portavoce del ministero della Difesa generale Igor Konashenkov ha inoltre aggiunto che se "Human Rights Watch" voleva davvero occuparsi dell'uso di armi chimiche in Siria, avrebbe dovuto partire dal caso della città dalla città di Um Marat Haouch nel settembre 2016. "Di questo reato ci sono veri testimoni, tra cui giornalisti russi e stranieri, vere vittime con nomi specifici, nonchè i resti di campioni di gas mostarda" ossia il gas letale iprite, utilizzato per la prima volta durante la prima guerra mondiale, nel settore belga di Ypres (da cui il nome). Tali prove sono state consegnate agli esperti dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPAC).