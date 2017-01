Roma, 23 gen. (askanews) - La Russia è ottimista sul buon esito dei negoziati di pace sulla Siria in corso ad Astana, che hanno vissuto oggi la loro prima giornata. Il testo del documento finale dei colloqui sarà messo a punto domani e verterà sul controllo del cessate il fuoco da parte di Paesi garanti. Lo ha confermato questa sera l'inviato russo in Kazakistan, Lavrentyev, esprimendo la soddisfazione di Mosca per il lavoro di mediazione compiuto dall'inviato Onu per la Siria, Staffan de Mistura.

Il diplomatico russo, citato dall'Interfax, ha sottolineato che il governo siriano ha avuto un approccio costruttivo ai colloqui e che tutte le parti hanno provato a compiere dei passi in avanti per evitare il collasso del dialogo.