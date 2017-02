Siria, Mosca: lotta a terrorismo è priorità, se ne parli a Ginevra

Roma, 28 feb. (askanews) - La lotta contro il terrorismo è "una priorità" e deve figurare tra gli argomenti in discussione a Ginevra, dove sono in corso i negoziati sulla Siria. "Io penso che la questione del terrorismo non può essere ignorata durante i negoziati" intersiriani, ha dichiarato il vice ministro degli Esteri russo, Gennadi Gatilov, presente nella città svizzera per il Consiglio dei diritti dell'uomo.

"La lotta contro il terrorismo è una priorità e dovrebbe essere in agenda, con gli altri argomenti di discussione", ha aggiunto l'esponente di Mosca.

I colloqui di Ginevra sulla Siria puntano ad avviare una soluzione politica al conflitto e l'inviato delle Nazioni Unite ha proposto tre temi di discussione: la governance, la Costituzione e le elezioni. Il regime siriano "non è contro l'ordine del giorno proposto, ma ha anche detto che la questione del terrorismo non può essere ignorata", ha proseguito Gatilov, che ha incontrato questa mattina il capo della delegazione di Damasco, Bashar al Jaafari.

