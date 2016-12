New York, 30 dic. (askanews) - La Russia ha chiesto oggi ai partner del Consiglio di sicurezza dell'Onu di sostenere il piano di cessate il fuoco per la Siria e di futuri negoziati di pace ad Astana, in Kazakistan, adottando una risoluzione.

L'ambasciatore russo all'Onu, Vitaly Churkin, ha detto ai giornalisti di aver presentato "un breve progetto di risoluzione per approvare" il piano russo-turco che prevede la cessazione delle ostilità e trattative ad Astana a "fine gennaio". Il testo verrà esaminato oggi in consultazioni a porte chiuse e "speriamo che venga adottato all'unanimità domani mattina", ha precisato il diplomatico russo.

(fonte afp)