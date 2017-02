Siria, Mosca auspica reintegro Siria in Lega araba

Lavrov: giocherebbe ruolo maggiore in vista soluzione crisi

Abu Dhabi, 1 feb. (askanews) - Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha affermato oggi che una reintegrazione della Siria nella Lega araba aiuterebbe l'organizzazione a giocare un ruolo "più efficace" in vista di una soluzione della crisi siriana. "La Lega potrebbe giocare un ruolo più importante, più efficace, se il governo siriano facesse parte dell'organizzazione", da cui è stato sospeso, ha dichiarato Lavrov, nel corso di una conferenza stampa congiunta ad Abu Dhabi con l'omologo degli Emirati arabi uniti, Abdallah bin Zayed al Nahyan. Il capo della diplomazia moscovita ha aggiunto che la Siria, membro "legittimo" dell'Onu, "non può partecipare ai dibattiti all'interno della Lega araba" e ciò "non contribuisce ai nostri comuni sforzi".

A fine 2011, la Lega araba aveva sospeso la Siria per protestare contro la repressione dell'opposizione sostenuta dalle monarchie del Golfo, da parte di Bashar al Assad. Ma il segretario generale della Lega araba Ahmed Abul Gheit, presente alla conferenza, ha risposto che un ritorno della Siria nell'organizzazione dipendeva dagli altri 21 "Stati membri". (con fonte Afp)