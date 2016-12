Roma, 31 dic. (askanews) - Il ministro degli Esteri siriano, Walid Muallem, è oggi in visita in Iran dove ha discusso del cessate il fuoco entrato in vigore due giorni fa in Siria sia con il presidente Hassan Rohani che con l'omologo Mohammad Javad Zarif.

Stando a quanto riportato dall'agenzia di stampa iraniana Irna, Muallem è giunto nel primo pomeriggio a Teheran alla guida di una delegazione di alto livello e ha subito incontrato Zarif per discutere non solo di tregua, ma anche di aiuti umanitari, lotta ai gruppi terroristici e iniziative di pace da discutere ai negoziati previsti a gennaio ad Astana, in Kazakistan. Quindi ha avuto un colloquio con Rohani, che ha ribadito il sostegno iraniano a Damasco, sostenendo che "è indubbio che il popolo siriano alla fine vincerà la guerra".

Sempre oggi Rohani ha avuto un colloquio telefonico con l'omologo russo Vladimir Putin in cui ha riaffermato l'impegno a contrastare i gruppi terroristici dello Stato islamico (Isis) e del Fronte al Nusra, sollecitando al contempo coordinamento sia nei colloqui di Astana che nelle attività per garantire gli aiuti umanitari alla popolazione siriana.