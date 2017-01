Siria, ministro Esteri Damasco chiede a rifugiati di tornare

Damasco, 30 gen. (askanews) - Il ministro degli Esteri siriano ha chiesto ai milioni di siriani che sono rifugiati all'estero a seguito della lunga a sanguinosa guerra civile di tornare in patria. Lo riferiscono i media ufficiali di Damasco, senza commentare direttamente il bando Usa che li prende di mira direttamente. Walid Muallem "ha rinnovato l'invito del governo ai rifugiati siriani che vivono nei Paesi vicini a tornare nel loro Paese" ha riferito l'agenzia di stampa SANA. Il ministro ha "sottolineato che il Paese è pronto a riceverli e a garantire loro una vita dignitosa" ha proseguito l'agenzia riportando i contenuti dell'incontro tra Muallem e il capo dell'agenzia Onu per i rifugiat Filippo Grandi.

La guerra ha costretto 4,8 milioni di persone a fuggire dalla Siria, secondo l'Alto commissariato Onu per i rifugiati. La Turchia ha accolto 2,7 milioni di siriani, seguita dal Libano con oltre un milione. Secondo l'Onu la Giordania ospita 655.000, ma Amman dice che sono molti di più 1,4 milioni. Altri 228.000 siriani hanno trovato rifugio in Iraq e 115.000 in Egitto. Molti siriani hanno affrontato il pericoloso viaggio in Europa.

(fonte Afp)