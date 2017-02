Siria, media arabi: Trump non contrario a presenza Assad

Roma, 6 feb. (askanews) - La "priorità" dell'amministrazione del presidente americano Donald Trump in Siria è l'uscita dal Paese arabo delle milizie sciite libanesi Hezbollah e quelle iraniane e non sarebbe "contraria" alla permanenza del presidente Bashar al Assad al potere dopo quasi sei anni di una guerra civile. A scriverlo oggi è il quotidiano panarabo al Hayat che cita una fonte francese "di alto profilo che ha avuto di recente colloqui" con responsabili della Sicurezza nazionale Usa.

Per questa fonte, il cui nome non viene svelato dal giornale di proprietà saudita, "Washington non ha nessun problema di dialogare con Mosca o con il governo siriano, ma la priorità è quella di ridurre l'influenza di Iran, gli Hezbollah e le milizie sciite in Siria". Lo stesso responsabile francese ha quindi spiegato che "la nuova amministrazione Usa sta esaminando un'intesa con Mosca concentrata sul ridimensionamento dell'influenza dell'Iran in Siria accettando nello stesso tempo la permanenza al potere di Bashar al Assad".

"La permanenza del controllo da parte di Assad di alcune zone del Paese è inevitabile", ha spiegato la fonte di al Hayat prima di aggiungere che "numerosi oppositori al regime dicono di accettare la permanenza di Assad se questo significa l'uscita dalla Siria degli iraniani".

"Gli americani non indicano la natura delle relazioni che vogliono con il governo siriano", ha spiegato la fonte aggiungendo che gli Usa "sono consapevoli della fragilità e la debolezza del regime, ma pensano, d'accordo con Parigi, che è meglio la permanenza di una Siria unita sul modello bosniaco con molte entità al suo interno".

Secondo la fonte, inoltre, "gli americani sono molto interessati ad ottenere idee che li aiutino ad impostare un piano, il prossimo mese, per affrontare l'influenza iraniana", la quale tuttavia riferisce delle "preoccupazioni di Parigi" dei rischi di un'escaltion del pericolo terroristico: "L'Iraq vive una situazione molto fragile che non va complicata ulteriormente con pressioni sul premier iracheno Haider Abadi per rompere con Teheran perchè attualmente non è in grado di farlo".