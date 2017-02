Siria, Mary's Meals alimenta da oggi sei scuole di Aleppo

Roma, 27 feb. (askanews) - Mary's Meals - l'organizzazione che alimenta le scuole nei paesi più poveri al mondo - espande il suo lavoro alla città siriana di Aleppo per aiutare i bambini a ri-costruire le loro vite, il loro futuro, dopo anni di brutale guerra civile.

Mary's Meals - in partnership con Dorcas, l'organismo internazionale dei Paesi Bassi - ha avviato il suo programma di alimentazione in 6 scuole nella città di Aleppo, fornendo ogni giorno 1.500 pasti nei luoghi di istruzione, si legge nel comunicato.

In un paese dove 1,7 milioni di bambini non frequentano la scuola e il 69% della popolazione vive in estrema povertà, Mary's Meals ha deciso di attirare i bambini a scuola - che per larga parte delle loro vite hanno vissuto e visto traumi inimmaginabili - dove possono ricevere un pasto nutriente per ogni giorno di scuola.

Così Magnus MacFarlane-Barrow, fondatore e CEO di Mary's Meals': "Dopo quattro lunghi anni di guerra civile e decine di migliaia di morti civili, l'assedio - almeno per ora - è terminato. Ora i bambini hanno l'opportunità di recuperare parte della loro spensieratezza e la loro infanzia. Con Mary's Meals - sia il bisogno impellente di cibo e sia il bisogno di educazione - saranno soddisfatti mediante l'offerta di ogni singolo pasto servito dai nostri volontari locali, ogni giorno di scuola. Promettiamo che questo semplice pasto - reso possibile grazie alla continua generosità e amore dei nostri sostenitori in tutto il mondo - darà speranza e incoraggiamento alle comunità locali a fare il loro primo passo per e verso la lunga ed incerta strada della ripresa".(Segue)