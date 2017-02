Siria, lunedì rappresentanti dell'opposizione riuniti ad Ankara

Per definire agenda in vista dei colloqui di Astana e di Ginevra

Roma, 2 feb. (askanews) - Rappresentanti dell'opposizione siriana avranno colloqui con funzionari turchi il prossimo 6 febbraio ad Ankara per definire l'agenda dei prossimi negoziati di pace in programma ad Astana e Ginevra. Lo ha riferito al quotidiano Hurriyet un funzionario turco.

Il secondo round di negoziati tra governo e opposizione siriani nella capitale del Kazakistan dovrebbe tenersi il prossimo 8 febbraio, alla presenza di Russia, Iran e Turchia, Stati garanti dell'accordo di cessate il fuoco raggiunto a fine dicembre. Il primo round di colloqui si è tenuto ad Astana il 23 e il 24 gennaio scorso, alla presenza dell'inviato Onu per la Siria, Staffan de Mistura, che ha annunciato nei giorni scorsi che l'incontro di Ginevra, inizialmente previsto per l'8 febbraio, si terrà il prossimo 20 febbraio.

In un incontro a porte chiuse con il Consiglio di sicurezza Onu, De Mistura ha spiegato il rinvio con la necessità di avere maggiori possibilità di successo per mettere fine a una guerra ormai in atto da sei anni. "Noi vogliamo offrire una possibilità sia al governo di impegnarsi più seriamente nelle discussioni sia all'opposizione di riuscire a presentarsi in un fronte unito - ha detto alla stampa dopo la riunione - se il cessate il fuoco tiene come speriamo, allora aiuterà i colloqui sulla Siria".

De Mistura ha poi ammonito che nel caso le opposizioni non dovessero riuscire a formare un fronte compatto entro l'8 febbraio, sarà lui a decidere quali parti invitare ai colloqui di Ginevra.