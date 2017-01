Astana 21 gen. (askanews) - Rappresentanti del governo siriano e delle organizzazioni ribelli moderate si troveranno lunedì per la prima volta dopo sei anni di guerra faccia faccia ad Astana, ultima iniziativa diplomatica - sotto l'egida di Russia e Turchia - in ordine di tempo per cercare di porre fine alle ostilità.

Nonostante entrambe le parti abbiano accolto favorevolmente la tenuta del vertice, sussistono però notevoli divergenze su quali ne debbano essere gli obbiettivi: il regime del presidente siriano Bashar al-Assad chiede che i ribelli depongano le armi in cambio di un'amnistia, mentre l'opposizione limita il suo impegno a rendere più saldo il cessate il fuoco in vigore nel Paese.

Mosca da parte sua è rimasta a metà strada: l'obbiettivo è sì il consolidamento della tregua, ma anche l'avvio di un "processo politico" che metta fine al conflitto e crei le basi per un nuovo round negoziale a Ginevra, sperabilmente il mese prossimo.

(fonte Afp) (Segue)