Sono pronti ad agire in tal senso

Roma, 20 dic. (askanews) - Russia, Iran e Turchia sono pronti ad agire come garanti nei negoziati di pace in Siria. Lo ha indicato il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, che hanno aggiunto che questi tre Paesi concordano sulla necessità di allargare la tregua in Siria.

(fonte AFP)