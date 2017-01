Siria, Lavrov: negoziati di Astana per "consolidare" tregua

Mosca, 17 gen. (askanews) - Uno degli obiettivi dei prossimi negoziati di pace in Siria nella capitale kazaka Astana è quello di "consolidare" la fragile tregua nel Paese arabo devastato da una conflitto armato che dura oramai da quasi sette anni. Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov.

"Uno degli obiettivi della riunione ad Astana è prima di tutto consolidare il cessate il fuoco", ha detto Lavrov durante nella sua conferenza stampa annuale, riferendosi ai colloqui che si svolgeranno il 23 gennaio.

Lavrov ha aggiunto che i colloqui dovrebbero anche servire come un'opportunità per coinvolgere i leader ribelli in un "processo politico" per porre fine allo spargimento di sangue in Siria.

I negoziati di Astana, ai quali prendono parte gruppi ribelli sostenuti dalla Turchia e il regime alleato di Russia e Iran, sono l'ultimo tentativo di porre fine alla brutale guerra infuria in Siria dal marzo 2011.

Il team che organizza la transizione al potere del presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump è stato invitato a partecipare, ma non ha ancora risposto ufficialmente. Il capo della diplomazia del Cremlino ha sottolineato che "è giusto invitare i rappresentanti delle Nazioni Unite e la nuova amministrazione americana" per i colloqui, ma non ha detto se l'amministrazione Trump aveva confermato la propria presenza.

La tregua, sponsorizzata da Ankara e Mosca, è entrata in vigore il 30 dicembre e ha portato la calma in gran parte della Siria, anche se continuano gli scontri in alcune regioni. Se gli incontri di Astana avranno successo, sarebbero di buon auspicio per i negoziati politici sulla Siria voluti dall'Onu per il prossimo mese a Ginevra. (Fonte Afp)