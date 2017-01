Portavoce ministero eEteri russo non indica nomi gruppi invitati

Mosca, 25 gen. (askanews) - Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov avrà colloqui con rappresentanti dell'opposizione siriana venerdì: Lo ha annunciato oggi Mosca, ma non ci sono dettagli su quali gruppi dell'opposizione al regime del presidente Bashar al Assad prenderanno parte a questo round di colloqui.

L'incontro arriva dopo due giorni di negoziati, mediati dalla Russia assieme a Turchia e Iran tra il regime di Damasco e gruppi ribelli armati, terminati ieri nella capitale del Kazakistan, Astana senza un importante passo avanti.

Una portavoce del ministero degli Esteri russo ha confermato l'incontro, senza indicare quali gruppi della galassia di fazioni dell'opposizone sarà rappresentato ai colloqui.

Un negoziatore dei ribelli che ha partecipato alle trattative di Astana ha fatto sapere che il suo gruppo non è stato ancora invitato a partecipare alla riunione con Lavrov: "Non abbiamo ricevuto un invito", ha detto a France Presse Fares Buyush da Istanbul. "Il problema non è l'invito, ma l'argomento di discussione. Se è una cosa seria, e parleremo di una questione nazionale, andremo fino alla fine del mondo", ha detto Buyush. armato nel 2011. (Fonte Afp)