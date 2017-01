Al via oggi in Kazakistan: governo e opposizione in stanze distinte

Roma, 23 gen. (askanews) - L'inviato Onu per la Siria Staffan de Mistura hà il ruolo di mediatore nei colloqui di pace che si sono aperti oggi ad Astana, in Kazakistan. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov.

"L'inviato speciale Onu Staffan de Mistura sarà il mediatore con l'assistenza della Russia - ha precisato Lavrov in una conferenza stampa tenuta a Mosca e riportata da Interfax - la delegazione iraniana lo assisterà nei contatti con il governo siriano mentre la delegazione turca lo assisterà nei contatti con l'opposizione armata".

Lavrov ha tenuto anche a rimarcare il fatto che per "la prima volta" i rappresentanti di Damasco e dell'opposizione si siano trovati seduti allo stesso tavolo, durante l'apertura dei lavori. "L'apertura si è tenuta nel formato di un incontro diretto tra governo e opposizione alla presenza di interlocutori esterni", ha detto.

Dopo l'apertura i rappresentanti dei due fronti si sono riuniti in stanze diverse. "Siamo seduti in due stanze distinte", ha detto il capo della delegazione dell'opposizione Mohammed Alloush. In mattinata i ribelli hanno escluso un confronto faccia a faccia con il governo, accusato di non rispettare il cessate il fuoco entrato in vigore con l'accordo firmato alla fine di dicembre che comprendeva anche i colloqui di Astana.