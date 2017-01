Siria, Lavrov: colloqui Astana devono consolidare cessate-il-fuoco

Mosca, 17 gen. (askanews) - I negoziati di pace sulla Siria, ad Astana la prossima settimana, sono finalizzati a consolidare la fragile tregua nel Paese lacerato dalla guerra. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov.

"Uno degli obiettivi" nella capitale kazaka "è prima di tutto consolidare il cessate-il-fuoco", ha detto Lavrov in vista dei colloqui del 23 gennaio. I colloqui rappresenteranno inoltre un'opportunità per coinvolgere i comandanti ribelli nel "processo politico" finalizzato a mettere fine al bagno di sangue in Siria.

"Quelli che desiderano aderire devono avere la possibilità di farlo", ha aggiunto. Organizzati dalla Turchia, che sostiene i ribelli, dalla Russia, alleata del regime, e dall'Iran, i colloqui di Astana rappresentano l'ultimo tentativo di mettere fine al brutale conflitto che infuria da marzo 2011.

La squadra di transizione del presidente eletto americano, Donald Trump, è stata invitata ma non ha ufficialmente risposto. Il ministro degli Esteri russo ha sottolineato che è "corretto invitare i rappresentanti delle Nazioni Unite e della nuova amministrazione americana" ma non ha chiarito se l'amministrazione Trump abbia confermato la sua partecipazione.

