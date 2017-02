Siria, l'Onu a colloqui Ginevra vuole unica coalizione opposizione

Roma, 1 feb. (askanews) - Il cessate il fuoco in Siria si sta consolidando e i colloqui di Ginevra sotto egida Onu - previsti per il 20 febbraio - devono essere occasione per verificarne la tenuta e, soprattutto, per portare al tavolo negoziale verso una transizione post-bellica un'unica coalizione a nome delle opposizioni. Questa, in sostanza, la posizione espressa dall'inviato speciale Onu per la Siria Staffan De Mistura dopo la riunione a porte chiuse, ieri, del Consiglio di Sicurezza sul Paese mediorientale.

In vista della riunione di Ginevra, nel caso in cui le opposizioni non dovessero essere in grado di unificarsi, sarà De Mistura l'8 febbraio (giorno entro cui devono essere diramati gli inviti) ad effettuare una selezione delle parti invitate a partecipare (come previsto dalla Risoluzione ONU 2254 adottata all'unanimità lo scorso 18 dicembre). L'inviato speciale sottolinea come sarà sua cura aumentare la partecipazione femminile, assente ai colloqui di Astana.

Se il cessate il fuoco regge, si procederà immediatamente ad un'intensificazione dell'aiuto umanitario e ad affrontare collettivamente il problema che tutti i membri del consiglio hanno indicato come prioritario: la lotta ai gruppi terroristici di Al Nusra e Daesh".

L'ambasciatore Cardi, che ha sottolineato la centralità dell'opera di mediazione di De Mistura su mandato Onu, ha espresso l'apprezzamento dell'Italia per la tenuta della Conferenza di Astana e l'auspicio che essa conduca a un effettivo consolidamento del cessate il fuoco. Il consolidamento del cessate il fuoco e l'auspicato miglioramento degli accessi umanitari servono a creare un ambiente più positivo per la ripresa dei negoziati ONU a Ginevra, si evidenzia in una nota della rappresentanza dell'Italia presso le Nazioni Unite.

L'Italia - attualmente membro non permanente del Consiglio di Sicurezza - ritiene che il conflitto potrà essere risolto solamente grazie ad un processo politico basato sull'attuazione della risoluzione 2254. Cardi ha infine sottolineato come il contrasto ai gruppi terroristici rimanga una priorità e come la riconciliazione nazionale e la stabilizzazione della Siria siano strumenti essenziali in questo sforzo.

I membri del Consiglio stanno lavorando su una dichiarazione stampa congiunta, come annunciato dal Presidente svedese del Consiglio, che ha espresso l'appoggio dei Quindici a De Mistura.