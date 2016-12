Siria: Kerry chiama Lavrov, sia raggiunto il cessate il fuoco

New York, 20 dic. (askanews) - All'indomani dell'assassinio dell'ambasciatore russo Andrey Karlov ad Ankara (Turchia), il segretario di Stato John Kerry ha chiamato il collega russo Sergey Lavrov offrendogli - come fatto già ieri - le condoglianze e l'assistenza nelle indagini "in qualsiasi forma sia richiesta".

I due, spiega una nota, hanno anche discusso "della situazione in corso in Siria e degli sforzi per raggiungere un cessate il fuoco immediato, per garantire subito l'assistenza umanitaria e per riprendere le trattative politiche per mettere fine alla guerra civile".