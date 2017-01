Siria, Iran: nessun accordo su invito agli Usa a colloqui Astana

Roma, 16 gen. (askanews) - Una fonte vicina al ministero degli Esteri iraniano ha smentito che ci sia un accordo tra Teheran, Mosca e Ankara per invitare gli Stati Uniti ai colloqui di pace sulla Siria in programma alla fine del mese ad Astana, in Kazakistan, come invece sostenuto dalla Turchia. "Non c'è un accordo su questo", ha detto oggi la fonte, citata dall'agenzia di stampa Fars.

Sabato scorso il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu ha riferito di un accordo con la Russia per invitare gli Stati Uniti: "Abbiamo concordato di invitare gli Usa ai colloqui, li inviteremo. Gli Stati Uniti ci saranno ad Astana. Non neghiamo il contributo e il ruolo degli Stati Uniti".

Tuttavia il dipartimento di Stato ha detto di non aver ricevuto alcun invito formale.