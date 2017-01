Siria, in corso riunioni per risolvere crisi idrica Damasco

Ginevra 12 gen. (askanews) - Due diverse riunioni sono in corso ad Ankara e Mosca per risolvere la crisi dell'approvvigionamento idrico di Damasco: lo ha reso noto l'inviato speciale delle Nazioni Unite per la Siria, Staffan de Mistura, che si è detto preoccupato dal rischio di una "escalation militare".

La zona di Wadi Barada infatti fornisce la maggior parte dell'acqua alla capiotle siriana, ma a causa dei combattimenti numerose canalizzazioni sono andate distrutte, portando a delle interruzioni del servizio di fornitura che coinvolgono milioni di persone.

(fonte Afp)(Segue)