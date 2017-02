Siria, ieri all'Onu, riunione su uso armi chimiche

Roma, 25 feb. (askanews) - Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha tenuto ieri una riunione sull'uso di armi chimiche in Siria. Stando a quanto si è appreso dalla rappresentanza italiana a News York i Quindici hanno ascoltato le lerazioni di Kim Won-soo, Alto Rappresentante ONU per il disarmo e di Virginia Gamba, Capo del Meccanismo Investigativo sulle armi chimiche in Siria (JIM).

Nel corso delle consultazioni, l'Ambasciatore italiano Cardi, Rappresentante Permanente all'ONU, è intervenuto per ribadire la ferma condanna dell'Italia all'uso delle armi chimiche ovunque e in qualunque circostanza. Le atrocità commesse in Siria, ha sottolineato Cardi, sono inaccettabili. Ogni sforzo deve essere intrapreso, ha continuato l'Ambasciatore, per prevenire l'uso di armi chimiche, salvaguardare il sistema internazionale di non-proliferazione e individuare i responsabili. Cardi ha quindi ribadito il sostegno dell'Italia alle attività del JIM, uno strumento cruciale in tale ottica.