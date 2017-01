Mosca, 26 gen. (askanews) - I curdi siriani del Partito dell'Unione democratica (Pyd) hanno annunciato di essere stati invitati all'incontro di oggi a Mosca con il capo della diplomazia russa Sergey Lavrov. La Turchia si era opposta alla loro presenza ai colloqui di pace di Astana di inizio settimana.

"Un nostro rappresentante arriverà dalla Francia" per incontrare il ministro degli Affari esteri russo, ha annunciato alla Ria Novosti un esponente del Partito, Abd Salam Ali. "Vorremmo discutere dei colloqui tra siriani avvenuti ad Astana e della partecipazione del Pyd ai negoziati di Ginevra", ha precisato.

L'annuncio sulla presenza dei curdi siriani a Mosca giunge dopo che la Turchia si era opposta alla partecipazione ai negoziati di Astana sulla crisi in Siria di una delegzione del Partito dell'Unione democratica, che considera una formazione "terroristica".

Numerosi gruppi di opposizione siriana, come i membri della Coalizione nazionale siriana, la principale formazione dell'opposizione in esilio, non hanno ancora confermato se parteciperanno o meno ai colloqui nella capitale russa.

(fonte afp)