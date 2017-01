Siria, Hollande: regime "rispetti pienamente" cessate il fuoco

Per consentire colloqui di Ginevra a febbraio sotto egida Onu

Parigi, 5 gen. (askanews) - Il presidente francese Francois Hollande ha chiesto oggi il pieno rispetto, "in particolare da parte del regime" di Bashar al Assad, del cessate il fuoco in Siria, per consentire lo svolgimento di negoziati di pace a Ginevra nel prosismo mese di febbraio sotto l'egida delle Nazioni unite.

"Il presidente della Repubblica ha stimato che occorre fare tutto il possibile perché i negoziati previsti dalle Nazioni Unite possano avere luogo entro il termine previsto. Questo implica che le parti interessate, in particolare il regime, rispettino pienamente i termini del cessate il fuoco che è stato elogiato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite", si legge in un comunicato dell'Eliseo.

I colloqui di Ginevra sono previsti a febbraio e saranno preceduti dai negoziati di Astana, in Kazakistan, sotto l'egida di Russia e Iran, alleati del regime, e della Turchia, che sostiene i ribelli.

(fonte afp)