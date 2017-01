Roma, 19 gen. (askanews) - Staffan De Mistura guiderà la squadra Onu che parteciperà ai colloqui di pace per la Siria, in calendario il prossimo 23 gennaio ad Astana, in Kazakistan. In un comunicato diffuso oggi dall'Onu si afferma che il Segretario generale Antonio Guterres "ha preso atto dell'invito rivolto al suo inviato speciale per la Siria, Staffan de Mistura, all'incontro sulla situazione in Siria che è stato convocato ad Astana, in Kazakistan, da Iran, Russia e Turchia".

"Alla luce della complessità e dell'importanza delle questioni che verranno probabilmente discusse ad Astana e l'alto livello dei partecipanti all'incontro, il Segretario generale ha chiesto a De Mistura di guidare la squadra Onu ai colloqui - si precisa nella nota - il Segretario generale si augura che l'incontro di Astana sia un passo positivo, in vista della ripresa dei negoziati intra-siriani a Ginevra".