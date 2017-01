Ginevra, 18 gen. (askanews) - Le conseguenze del conflitto siriano sono "diventate troppo pericolose" per il mondo, a causa soprattutto della "minaccia terroristica". Lo ha dichiarato il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres che ha rinnovato il sostegno degli "sforzi" in vista dei colloqui in programma ad Astana il prossimo 23 gennaio.

"Mi auguro che questa riunione possa condurre a un consolidamento del cessate-il-fuoco e a un congelamento del conflitto", ha detto parlando ai giornalisti a Ginevra. Inoltre il summit di Astana, secondo Guterres, "può anche aiutare a creare le condizioni per iniziare un processo di dialogo politico che dovrebbe riprendere a Ginevra a febbraio".

(fonte afp)