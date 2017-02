Siria, governo e ribelli invitati a colloqui 15 e 16 febbraio

Almaty, 11 feb. (askanews) - Il ministero degli Esteri del Kazakistan ha annunciato che il governo siriano e i ribelli armati sono stati invitati ai negoziati di pace sono stati inviati a colloqui di pace nella capitale Astana il 15 e 16 febbraio. "E' previsto un ultimo incontro ad alto livello nell'ambito del processo di Astana per la soluzione della situazione in Siria il 15 e 16 febbraio" ha annunciato il ministero,c he aggiunge cge tra gli invitati ci sono "il governo siriano" e "i rappresentanti dell'opposizione armata siriana" oltre che l'inviato Onu Staffan de Mistura.

(fonte Afp)