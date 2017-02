Siria, generale Usa conferma sostegno ad alleanza curdo-araba

Qamishli (Siria), 25 feb. (askanews) - Il generale a capo del Comando Centrale statunitense (CentCom), Joseph Votel, ha incontrato ieri nel Nord della Siria i leader delle Forze democratiche siriane, l'alleanza militare curdo-araba impegnata contro i jihadisti dello Stato islamico (Isis), "confermando il sostegno americano" sotto la nuova amministrazione di Donald Trump. Lo ha rivelato un portavoce dell'alleanza dei combattenti siriani.

Stando a quanto riferito alla France presse da Talal Sello, Votel "ha discusso di un rafforzamento del coordinamento e del sostegno ai combattenti nell'era di Donald Trump". "Sono state promesse armi pesanti nelle prossime fasi", ha aggiunto il portavoce, precisando in un comunicato che Votel ha incontrato diversi comandanti delle Forze democratiche siriane. "I risultati sono stati positivi", ha aggiunto Sello, definendo l'incontro una "conferma del sostegno americano alle nostre forze".

Stando a quanto riferito da un'altra fonte delle Forze democratiche siriane, "Votel ha confermato l'impegno della coalizione per la protezione di Manbij da qualsiasi attacco lanciato o sostenuto dalla Turchia". Manjib si trova nella provincia di Aleppo. "Non abbiamo discusso di aprire corridoi per l'ingresso in zone sotto il nostro controllo di forze appoggiate dalla Turchia", ha aggiunto la fonte.

Votel era stato in Siria nel maggio 2016 per incontrare i leader delle Forze democratiche siriane e i consiglieri militari americani impegnati al loro fianco; quello di ieri è il suo primo viaggio in Siria sotto l'amministrazione di Donald Trump. (fonte Afp)